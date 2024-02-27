Хюлькенберг — о контракте с «Хаасом»: начну сезон, посмотрим, какие возможности откроются

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг ответил на вопрос о контракте со своей командой, который истекает по окончании сезона-2024.

«Дело не в том, чего я хочу, а в том, какие возможности у тебя есть, какие противоречия существуют, чего хочет команда. Исторически сложилось так, что крупные команды справляются с подобными вещами быстрее. Более мелким командам по той или иной причине всегда требуется больше времени.

Особого стресса я не испытываю. Я хочу начать сезон. Надеюсь, что смогу показать несколько хороших выступлений, а затем посмотрим, какие возможности откроются в результате этого. Честно говоря, мы здесь даже не разговаривали на эту тему, потому что ещё рано.

Вы видели, как много внимания уделяется предсезонке, тестам. Я подозреваю, что в ближайшие несколько месяцев мы начнём разговаривать на эту тему», — приводит слова Хюлькенберга Motosport Week.