Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хюлькенберг — о контракте с «Хаасом»: начну сезон, посмотрим, какие возможности откроются

Хюлькенберг — о контракте с «Хаасом»: начну сезон, посмотрим, какие возможности откроются
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг ответил на вопрос о контракте со своей командой, который истекает по окончании сезона-2024.

«Дело не в том, чего я хочу, а в том, какие возможности у тебя есть, какие противоречия существуют, чего хочет команда. Исторически сложилось так, что крупные команды справляются с подобными вещами быстрее. Более мелким командам по той или иной причине всегда требуется больше времени.

Особого стресса я не испытываю. Я хочу начать сезон. Надеюсь, что смогу показать несколько хороших выступлений, а затем посмотрим, какие возможности откроются в результате этого. Честно говоря, мы здесь даже не разговаривали на эту тему, потому что ещё рано.

Вы видели, как много внимания уделяется предсезонке, тестам. Я подозреваю, что в ближайшие несколько месяцев мы начнём разговаривать на эту тему», — приводит слова Хюлькенберга Motosport Week.

Материалы по теме
У «Феррари» и правда есть шанс! Расстановка сил перед стартом сезона Формулы-1
У «Феррари» и правда есть шанс! Расстановка сил перед стартом сезона Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android