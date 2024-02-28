Sky Sports: решение по делу Хорнера ожидается в течение получаса

Решение по делу главы «Ред Булл» Кристиана Хорнера ожидается в течение получаса, сообщает журналист Крэйг Слэйтер из Sky Sports.

Напомним, в начале февраля стало известно, что одна из сотрудниц компании обвинила Хорнера в «контролирующем поведении», после чего «Ред Булл» начал внутреннее расследование с привлечением стороннего юриста.

Также сообщалось, что в случае негативного завершения расследования Хорнер должен будет покинуть должность руководителя австрийского гоночного коллектива.

Отметим, что на прошлой неделе Хорнер присутствовал на предсезонных тестах в Бахрейне, а на нынешней посетил завод команды в Милтон-Кинсе (Великобритания), чтобы продолжить подготовку к старту сезона-2024.