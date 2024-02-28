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Деймон Хилл высказался о результатах расследования против Хорнера

Деймон Хилл высказался о результатах расследования против Хорнера
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Чемпион Формулы-1 сезона-1996 британец Деймон Хилл прокомментировал завершение расследования по делу главы команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

Напомним, в начале февраля стало известно, что одна из сотрудниц компании обвинила Хорнера в «контролирующем поведении», после чего в концерне «Ред Булл» начали внутреннее расследование с привлечением стороннего юриста. Сегодня, 28 февраля, стало известно, что с Хорнера сняты все обвинения.

«Найдутся люди, которые скажут, что это организация, которая судит саму себя и не подвергается никакому внешнему воздействию. Но им пришлось расследовать обвинение, и они убедились, что с их человеком всё в порядке, и они двигаются дальше», — сказали Хилл в эфире Sky Sports.

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