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«Ред Булл» оправдал Кристиана Хорнера в деле о неподобающем отношении к сотруднице

«Ред Булл» оправдал Кристиана Хорнера в деле о неподобающем отношении к сотруднице
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Австрийский концерн «Ред Булл» официально вынес решение по делу главы команды Формулы-1 Кристиана Хорнера. Сообщается, что с Хорнера сняты все обвинения и он сохраняет за собой должность руководителя гоночного коллектива.

Напомним, в начале февраля стало известно, что одна из сотрудниц компании обвинила Хорнера в «контролирующем поведении», после чего «Ред Булл» начал внутреннее расследование с привлечением стороннего юриста. Сам Хорнер все обвинения категорически отрицал.

Отметим, что, несмотря на скандал, функционер принял участие в подготовке команды к грядущему чемпионату. На прошлой неделе британец присутствовал на предсезонных тестах в Бахрейне, а на нынешней посетил завод команды в Милтон-Кинсе (Великобритания).

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