Чемпион Ф-1: переход Хэмилтона в «Феррари» напоминает о Найджеле Мэнселле

Чемпион Формулы-1 в сезоне-1996 британец Деймон Хилл высказался о предстоящем переходе звёздного соотечественника Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Это вдохновенное решение. И ответ на вопрос: «Что вы будете делать с оставшейся частью своей карьеры?» Переход в «Феррари» вдохновил его и привнёс много интересного в Формулу-1. Все говорят со мной о том, что Льюис перейдёт в «Феррари». Это вызвало интерес, великолепное имя с великолепной командой.

Это напоминает о том, как Найджел Мэнселл перешёл в «Феррари». Каким-то образом он вдохновил болельщиков, в команду пришло большое имя. Шарль, вероятно, будет чувствовать себя несколько оттеснённым, поскольку Льюису будет уделяться огромное внимание», — приводит слова Хилла Sky Sports.