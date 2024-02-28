Сайнс — о переходе Хэмилтона в «Феррари»: никаких обид, я бы сделал то же самое

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс высказался о предстоящем переходе в команду семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона, который сменит его по окончании сезона-2024.

«С моей стороны, очевидно, нет никаких обид к кому-либо, так устроен спорт. Я очень уважаю Льюиса, его успех и решение присоединиться к «Феррари». На его месте я бы сделал то же самое.

«Феррари» — великая команда, и в какой-то момент оставшейся части карьеры вы захотели бы стать частью этой команды. Я понимаю это. Здесь есть такой человек, как Фредерик [Вассёр], которого он знает и с которым у него хорошие отношения, он ему доверяет. Перейти в «Феррари» – это непростая задача», — приводит слова Сайнса издание Racingnews365.