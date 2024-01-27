Maserati превратит свой новый спорткар в электромобиль. Он появится в 2025 году

Компания Maserati объявила о новой стратегии, направленной на развитие электромобилей, а также рассказала о грядущих новинках. Среди них упоминается MC20 Folgore — электрическая версия спорткара Maserati MC20, которая появится в 2025 году.

Кроме того, Maserati планирует уже в этом году представить электрическую версию GranCabrio, а в 2028-м — электромобиль Quattroporte. В этот период также планируется выпуск совершенно новой модели с электромотором.

Maserati MC20 был представлен в 2020 году. У автомобиля 3-литровый двигатель V6 мощностью 630 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля — 328 км/ч, а до 100 км/ч он разгоняется за 3,2 секунды. В 2022 году была представлена гоночная версия машины — MC20 GT2, и в октябре прошлого года Леонардо Горини и Лука Пирри заняли на ней седьмое место на этапе европейской серии GT2.

Добавим, что недавно прототип электрической версии масл-кара Charger показала компания Dodge. Кроме того, Mercedes-Benz продвигает электрический Geländewagen, а в Land Rover готовят первый электрический Range Rover.