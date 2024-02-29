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Вольф впервые отреагировал на решение «Ред Булл» оправдать Кристиана Хорнера

Вольф впервые отреагировал на решение «Ред Булл» оправдать Кристиана Хорнера
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал решение «Ред Булл» оправдать Кристиана Хорнера. Ранее босса австрийской команды обвиняли в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц команды. 28 февраля, после длительного внутреннего расследования «Ред Булл», стало известно, что все обвинения с Кристиана сняты.

«Я только что прочитал заявление, в котором говорились общие вещи. Конечно, мы не в состоянии заглянуть за кулисы. Однако, в конце концов, в организации работает женщина, которая заявила, что возникла проблема, потребовавшая расследования. Вчера мы все узнали, что «всё в порядке, мы рассмотрели это». Так вот я считаю, что такой глобальный вид спорта требует предъявления большей прозрачности, когда речь заходит о таких важных вопросах. Объяснения не должны быть расплывчатыми», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

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