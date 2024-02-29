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Обладатель поул-позишен исключён из протокола квалификации Формулы-2 в Бахрейне

Обладатель поул-позишен исключён из протокола квалификации Формулы-2 в Бахрейне
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Индийский гонщик Куш Маини получил дисквалификацию за нарушение технического регламента. Об этом информирует пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА). После технических проверок стюарды определили, что высота левой передней части днища его болида была ниже минимально разрешённой и, таким образом, не соответствовала техническому регламенту.

В результате Маини лишился поул-позиции по итогам квалификации этапа Формулы-2 в Бахрейне. Поул перейдёт бразильцу Габриэлю Бортолето, который в квалификации был вторым.

Напомним, юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, который в этом году дебютировал в Формуле-2 и чьё имя рассматривают в качестве кандидата на место Льюиса Хэмилтона в Формуле-1, показал 18-й результат. Оливер Берман был 19-м.

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