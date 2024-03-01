Источник: Хорнер может развестись с женой после нового поворота скандальной истории

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер может развестись с супругой Джери Хорнер (Холлиуэлл). Об этом информирует Daily Mail со ссылкой на друзей Джери.

Ранее говорилось, что британская певица и бывшая участница поп-группы Spice Girls чувствует себя униженной. Кроме того, сообщалось, что она с высокой долей вероятности откажется от решения вылететь в Бахрейн, где в настоящий момент проходит одноимённый Гран-при Формулы-1.

Утверждается, что поводом для ухудшения отношений послужила недавняя новость, согласно которой архив с Google-диска, якобы содержащий доказательства вины Кристиана, был отправлен в интернет. До этого в отношении Хорнера проводилась внутренняя проверка со стороны «Ред Булл». Босса команды обвиняли в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц. 28 февраля стало известно, что Кристиан оправдан и сохранит должность в команде. Руководитель «Ред Булл» не раз заявлял, что невиновен.