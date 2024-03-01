BMW показала арт-кар с динамической раскраской. В нём используются электронные чернила

На арт-ярмарке Frieze компания BMW представила арт-кар i5 с динамической раскраской — проект получил название Flow Nostokana. Автомобиль создан с использованием технологии электронных чернил, а узор для него разработала южноафриканская художница Эстер Махлангу, которая специализируется на технике живописи племени ндебеле. Она уже сотрудничала с маркой BMW — в 1991 году Махлангу создала раскраску для арт-кара BMW 525i.

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Для создания динамического узора в BMW использовали специальную плёнку, разработанную баварским концерном совместно с E Ink. Плёнка состоит из множества цветных микрокапсул, меняющих своё положение с помощью электрического тока. В общей сложности при создании BMW i5 Flow Nostokana использовались 1349 секции плёнки, причём каждой из них можно управлять отдельно.

Отметим, что это уже третий проект BMW в области динамической раскраски. Так, в 2022 году был представлен BMW iX Flow, который умел менять цвет с белого на чёрный и обратно. Позднее был представлен BMW i Vision Dee, электронные чернила которого могли отображать 32 цвета. Сколько цветов способны демонстрировать электронные чернила нового арт-кара, не сообщается, однако в BMW отмечают, что i5 Flow Nostokana — единственный в своём роде проект.