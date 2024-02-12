В BMW показали машину, от которой отказались. Спорткар должен был появиться в 2022-м

Главный дизайнер BMW Домагой Дукеч опубликовал изображения спорткара i16, который должен был прийти на смену купе i8, но так и не был выпущен серийно.

BMW i16 Фото: Из социальных сетей Домагоя Дукеча

BMW i16 был вдохновлён концептом Vision M Next 2019 года, предполагалось, что он станет современной версией BMW M1, разработанного Джорджетто Джуджаро в 1970-х годах.

BMW i16 Фото: Из социальных сетей Домагоя Дукеча

Разработка BMW i16 шла на протяжении 12 месяцев во время пандемии. 600-сильную машину с гибридным двигателем предполагалось выпустить в 2022 году, однако впоследствии компания отказалась от этих планов.

BMW i16 Фото: Из социальных сетей Домагоя Дукеча

Официально причина так и не была названа, но предполагается, что после пандемии ковида в BMW не верили в высокий спрос на новинку.

Напомним, в конце января в BMW обновили семейство 4 Series, а кроме того, стало известно, что новые автомобили баварского концерна будут собирать человекоподобные роботы.