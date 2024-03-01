Алонсо: быть в борьбе, в одних десятых с «Феррари» — это абсолютная неожиданность

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо оценил шестой результат в квалификации Гран-при Бахрейна. Алонсо проиграл ставшему четвёртым Карлосу Сайнсу всего 35 тысячных секунды.

«Отличные ощущения. Я не ожидал, что окажусь настолько конкурентоспособным. Зимние тесты прошли нормално, но у нас не было темпа лидеров. На трёх практиках мы были конкурентоспособны, но ещё в прошлом году мы выяснили по итогам квалификации, что используем другой режим мотора. Быть в борьбе, в одних десятых с „Феррари“ — это абсолютная неожиданность для нас.

Подиум? Посмотрим. Если бы вы спросили меня на прошлой неделе, я бы сказал, что это на сто процентов невозможно. Но теперь я больше не могу так сказать, и это хорошие новости", — приводит слова Алонсо Sky Sports.