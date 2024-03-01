«У меня был грязный круг в трафике». Гасли объяснил неудачу в квалификации

Пилот «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал своё неудачное выступление в квалификации на Гран-при Бахрейна, отметив, что у него был грязный круг в трафике.

«Мы знали, что начало сезона будет для нас непростым, и, конечно, всегда обидно выбывать после первого сегмента. И сам я не смог провести квалификацию по максимуму. У меня был очень грязный круг в трафике, шины были не в лучшем состоянии для того, чтобы показать хороший результат. Но в любом случае нам было бы сложно пройти намного дальше.

Мы знаем, где находимся, команда выкладывается на все сто и работает максимально усердно, чтобы продолжать улучшать машину. Самое главное, мы сплочены. Что касается завтрашнего дня, то в гонке всегда может произойти всё что угодно. Мы постараемся максимально использовать всё, что у нас есть, и извлечь из этого максимум пользы. Мы будем продолжать работать до конца», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альпин».

Пьер Гасли показал в квалификации последнее время – он стал в ней 20-м.