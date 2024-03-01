Ферстаппен завоевал поул на Гран-при Бахрейна, Леклер и Расселл — в тройке сильнейших

На трассе «Сахир» завершилась квалификация Гран-при Бахрейна Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время продемонстрировал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, а третий результат показал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.
Гран-при Бахрейна. Квалификация:
Результаты третьего сегмента:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:29.179.
2. Шарль Леклер («Феррари») 1:29.407.
3. Джордж Расселл («Мерседес») 1:29.485.
4. Карлос Сайнс («Феррари») 1:29.507.
5. Серхио Перес («Ред Булл») 1:29.537.
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») 1:29.542.
7. Ландо Норрис («Макларен») 1:29.614.
8. Оскар Пиастри («Макларен») 1:29.683.
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1:29.710.
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») 1:30.502.
После второго сегмента вылетели:
11. Юки Цунода («РБ») 1:30.129
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») 1:30.200
13. Александер Албон («Уильямс») 1:30.221
14. Даниэль Риккардо («РБ») 1:30.278
15. Кевин Магнуссен («Хаас») 1:30.529
После первого сегмента вылетели:
16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») 1:30.756
17. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») 1:30.757
18. Логан Сарджент («Уильямс») 1:30.770
19. Эстебан Окон («Альпин») 1:30.793
20. Пьер Гасли («Альпин») 1:30.948