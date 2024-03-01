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Ферстаппен завоевал поул на Гран-при Бахрейна, Леклер и Расселл — в тройке сильнейших

На трассе «Сахир» завершилась квалификация Гран-при Бахрейна Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время продемонстрировал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, а третий результат показал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Гран-при Бахрейна. Квалификация:

Результаты третьего сегмента:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:29.179.

2. Шарль Леклер («Феррари») 1:29.407.

3. Джордж Расселл («Мерседес») 1:29.485.

4. Карлос Сайнс («Феррари») 1:29.507.

5. Серхио Перес («Ред Булл») 1:29.537.

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») 1:29.542.

7. Ландо Норрис («Макларен») 1:29.614.

8. Оскар Пиастри («Макларен») 1:29.683.

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1:29.710.

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») 1:30.502.

После второго сегмента вылетели:

11. Юки Цунода («РБ») 1:30.129

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») 1:30.200

13. Александер Албон («Уильямс») 1:30.221

14. Даниэль Риккардо («РБ») 1:30.278

15. Кевин Магнуссен («Хаас») 1:30.529

После первого сегмента вылетели:

16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») 1:30.756

17. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») 1:30.757

18. Логан Сарджент («Уильямс») 1:30.770

19. Эстебан Окон («Альпин») 1:30.793

20. Пьер Гасли («Альпин») 1:30.948