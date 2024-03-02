Вольф раскрыл, когда «Мерседес» решит, делать ли ставку на молодых пилотов или на опытных

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, как команда будет принимать решение о приглашении пилота на место Льюиса Хэмилтона, который покинет гоночный коллектив по окончании нынешнего сезона. По словам Вольфа, ясность в этом вопросе наступит после первых трёх или четырёх гонок.

«После трёх или четырёх гонок мы должны решить: ориентируемся ли мы на молодёжь и смотрим в сторону долгосрочного планирования или стремимся к опыту и попытаемся оптимизировать игру», — приводит слова Вольфа Motorsport-Total со ссылкой на Sky Sport Germany.

Отметим, что первые три Гран-при Формулы-2 сезона 2024 года будут совпадать с этапами в Формуле-1, так что у «Мерседеса» будет возможность следить за молодыми пилотами. Ранее сообщалось, что на место Хэмилтона может прийти юниор команды Андреа Кими Антонелли.