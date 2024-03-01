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Себастьян Феттель высказался о возможности вернуться в Формулу-1

Себастьян Феттель высказался о возможности вернуться в Формулу-1
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель поделился мнением о возможности возобновить карьеру. Феттель завершил её по окончании сезона-2022.

«Хэмилтон и «Феррари»? Я был удивлён этим переходом. Тото Вольф мне не звонил, но мы обменялись короткими текстовыми сообщениями. Но пока я даже не думаю о возвращении. Сейчас мне 36 лет, и у меня есть время. Возможно, как-то наступит момент, когда я скажу: «Да, я бы хотел вернуться». Но сейчас я чувствую себя очень хорошо, не участвуя в гонках. Так что не буду говорить категоричное «нет», но и категоричного «да» с моей стороны тоже не будет», — приводит слова Феттеля Neue Zürcher Zeitung.

Напомним, Хэмилтон будет выступать в составе «Мерседеса» ещё один сезон, после чего присоединится к «Феррари».

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