Хилл объяснил, почему топ-команды не приглашают Хюлькенберга, несмотря на интерес к нему

Чемпион Формулы-1 сезона-1996 Деймон Хилл поделился мнением о немецком гонщике «Хааса» Нико Хюлькенберге. По словам Хилла, интерес к Хюлькенбергу проявляли топ-команды Формулы-1, но дальше него дело не продвигалось из-за габаритов немца.

«Ранее я слышал, что его имя упоминалось в контексте некоторых топ-команд. Однако его кандидатуру отвергли – в основном на том основании, что он просто такой крупный. Он крупный парень, и в этом заключается его недостаток. Никто не хочет иметь такого гонщика у себя в машине. Но Нико демонстрирует, что у него большой талант», — приводит слова Хилла Crash.net со ссылкой на Sky Sports.

Ране о Хюлькенберге высказался бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.