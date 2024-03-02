Вольф: из-за проблем с двигателем «Мерседес» терял полсекунды на круге

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о проблемах с перегревом, из-за которых его команде, а также клиентской «Уильямс» пришлось беречь двигатели, теряя из-за этого примерно 0,5 секунды на круге на Гран-при Бахрейна.

«Сперва всё шло по плану. А потом, к сожалению, нам пришлось перевести двигатель в щадящий режим. Мы пока не можем понять, в чем причина проблемы. У одной из наших клиентских команд — «Уильямса» — была такая же проблема. У двух других – «Макларена» и «Астон Мартин» — нет. Это довольно неожиданно.

По нашим подсчетам мы теряли 5 или 6 десятых секунды. Это было не очень приятно. Моментами двигатель перегревался примерно на 10 градусов от допустимого. Трафик ни при чём, температура росла и в чистом потоке. На длинных сериях в предыдущих заездах такого не было. И я не думаю, что кто-то больше чем мы открыли воздуховоды», — рассказал Вольф в интервью Motorsport.