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«Самая большая ошибка, которую совершала Ф-1». Брандл раскритиковал нынешние двигатели

«Самая большая ошибка, которую совершала Ф-1». Брандл раскритиковал нынешние двигатели
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Бывший пилот Формулы-1, ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл жёстко раскритиковал переход Ф-1 на нынешние тихие 1,6-литровые турбомоторы V6, который произошёл ровно 10 лет назад.

«Ненавистная вещь. Это самая большая ошибка, которую когда-либо совершали в Формуле-1.

Это потому что предыдущие были слишком большими и тяжёлыми, не так ли? Что ж, в любом случае нужно извлечь максимум пользы из того, что есть», — отметил Мартин Брандл в эфире Sky Sports.

Нынешние моторы сразу после их дебюта начали подвергаться критике за слишком слабый для Формулы-1 звук. Тем более они пришли на смену моторам V10, которые издавали потрясающий звук, особенно на таких трассах, как Спа-Франкоршам или Монца. Но возврат к тем моторам вряд ли уже возможен – по причине их слабой экологичности и экономии топлива, а сейчас это один из главных трендов в автоспорте.

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