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Мартин Брандл прокомментировал слив «‎доказательств вины» Хорнера

Мартин Брандл прокомментировал слив «‎доказательств вины» Хорнера
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Известный британский спортивный обозреватель Мартин Брандл опасается, что скандал, связанный с делом Кристиана Хорнера, только начинается.

«Я думаю, неоспорим тот факт, что новости, связанные с Формулой-1, сейчас находятся на первых полосах газет, в интернете, по всему миру. Но причина кроется не в гонках и не в том, кто выиграет Гран-при Бахрейна. Я думаю, неоспоримо, что происходящее отрицательно сказывается для Формулы-1, и я действительно считаю, что необходимо предпринять некоторые действия, чтобы довести это дело до абсолютного завершения.

Как я уже говорил ранее на этой неделе, это больше похоже на начало истории, чем на её конец. Но нам придётся подождать и посмотреть. Все обвинения были опровергнуты. Это просто ужасная ситуация, с какой стороны на неё ни посмотри», — приводит слова Брандла Mirror.

Напомним, в среду на этой неделе внутреннее расследование команды «Ред Булл» в отношении Кристиана Хорнера было завершено. Ему был вынесен оправдательный вердикт. Однако на следующий день появилась новость, согласно которой архив с Google Disk, якобы содержащий доказательства его вины, был разослан сотне журналистов Формулы-1, другим руководителям команд, Liberty Media, генеральному директору Ф-1 Стефано Доменикали и некоторым другим.

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