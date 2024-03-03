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Экипаж «Пежо» дисквалифицировали на этапе WEC. Вернь финишировал без топлива

Экипаж «Пежо» дисквалифицировали на этапе WEC. Вернь финишировал без топлива
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Машина №93 команды «Пежо» дисквалифицирована по итогам первой гонки сезона-2024 чемпионата мира по автогонкам на выносливость WEC в Катаре.

На последнем круге у шедшего вторым Жан-Эрика Верня закончилось топливо. Он остановился на трассе, но затем использовал электромотор ERS, чтобы добраться до финиша на седьмой позиции. Использование этой системы запрещено на скорости ниже 150 км/ч, поэтому экипаж был дисквалифицирован за нарушение правил.

«К сожалению, на последнем пит-стопе возникла проблема с дозаправкой, которую нам ещё предстоит расследовать», — приводит слова старшего вице-президента Stellantis Motorsport Жан-Марка Фино Race Fans.
Вторая машина команды (Стоффель Вандорн, Пол ди Реста и Лоик Дюваль) попала в аварию в первом повороте гонки.

Победу в гонке одержала Porsche Penske Motorsport. Остальные места на подиуме по итогам «1812 км Катара» тоже заняли экипажи на спортпрототипах Porsche 963.

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