«Ему надо благодарить Netflix». Вильнёв считает, что Риккардо не заслуживает места в Ф-1

Популярный канадский гонщик, чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв считает, что австралийский пилот «РБ» Даниэль Риккардо имеет место в команде Формулы-1 из-за своего хорошего имиджа.

«Риккардо — чистый продукт имиджа и современных социальных сетей. Нельзя основывать его долгую карьеру на результатах. Просто нельзя. Они не складываются.

Это удивительно. Он может поблагодарить Netflix и все такое. Его улыбка, его отношение в паддоке перед камерой. В конце концов, даже против Юки Цуноды он выступает не блестяще. Но он приносит пользу Формуле-1, и именно поэтому он там. Есть много гонщиков, которые так же быстры, как он, но у них нет его имиджа. Так что лучше выбрать того, кто обладает этим имиджем», — приводит слова Вильнёва Nextgen-Auto.