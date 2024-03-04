Франческо Баньяя продлил контракт с «Дукати» до 2026 года

Двукратный чемпион мира в серии MotoGP итальянец Франческо Баньяя и команда «Дукати» объявили о продлении сотрудничества до 2026 года включительно.

«Очень рад продолжить выступления в команде своей мечты! Для меня честь носить эти цвета, это фантастика и причина для гордости. Вместе с «Дукати» мы достигли невероятных результатов, и три следующие года мы продолжим делать всё для того, чтобы добиться ещё большего успеха. Я счастлив и готов отправиться на первую гонку сезона в Катаре», — приводит слова Баньяи пресс-служба MotoGP.

Франческо Баньяе 27 лет. Итальянец дебютировал в MotoGP в 2019 году, в 2022-м и 2023-м став лучшим по итогам чемпионата.

Напомним, первый этап сезона пройдёт 9-10 марта в Дохе (Катар).