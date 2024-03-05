Р. Шумахер: не удивлюсь, если Ферстаппен перейдёт в «Мерседес» на фоне скандала с Хорнером

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт на телевидении Ральф Шумахер объяснил, почему пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может перейти в «Мерседес» на фоне скандала с руководителем австрийской команды Кристианом Хорнером.

«Удивлюсь я, если Ферстаппен на фоне скандала с Хорнером перейдёт в «Мерседес»? Нет. Есть беспорядки, которые нужно быстро решать. Если в команде есть нерешённые конфликты и кто-то теряет мотивацию, то такие вещи происходят очень быстро.

Формула-1 известна подобными вещами — кто бы мог подумать несколько месяцев назад, что Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес»?» — приводит слова Шумахера PlanetF1.

Напомним, Хорнера обвиняли в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц команды.

Ранее сообщалось, почему отец гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена Йос не посетит Гран-при Саудовской Аравии.