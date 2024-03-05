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Тото Вольф: каюсь, я слишком много говорил о Кими Антонелли

Тото Вольф: каюсь, я слишком много говорил о Кими Антонелли
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что слишком много говорит о своём юниоре Андреа Кими Антонелли, чем вызвал лишний ажиотаж вокруг 17-летнего итальянца.

«Да, для чемпионской команды Формулы-2, 17-е и 18-е места [в квалификации] в Бахрейне это не лучший результат. Думаю, в качестве одного из ориентиров можно использовать напарника по команде. Я считаю, что Оливер Берман — топ-пилот.

Но, как я говорил ранее, я виноват в том, что слишком много говорил об Антонелли. Посмотрим, как пройдут следующие несколько его гонок.

Я не тороплюсь с принятием решения по составу пилотов «Мерседеса» на 2025 год. Я собираюсь спокойно оценить рынок пилотов и только потом принять решение", — приводит слова Тото Вольфа PlanetF1.

Пилота юниорской программы «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли ранее называли одним из кандидатов на место в немецкой команде на 2025 год, освобождающееся после ухода Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

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