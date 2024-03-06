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ФИА сделала новое заявление после скандальных обвинений в адрес её президента бен Сулайема

ФИА сделала новое заявление после скандальных обвинений в адрес её президента бен Сулайема
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Международная автомобильная федерация (ФИА) выпустила новое заявление относительно обвинений в отношении некоторых членов её руководящих органов. Ранее сообщалось, что комитет по этике ФИА получил жалобу якобы на президента организации Мохаммеда бен Сулайема – говорилось, что он требовал от ответственных лиц отказать в сертификации трассы Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. Также сообщалось, что бен Сулайем мог вмешаться в итоги Гран-при Саудовской Аравии 2023 года, чтобы отменить штраф пилоту «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Вызывает сожаление и серьёзную озабоченность тот факт, что этот вопрос был раскрыт средствам массовой информации без какого-либо предварительного разрешения, а также то, что некоторые элементы отчёта были представлены неточно», – говорится в заявлении ФИА, представленном AP News.

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