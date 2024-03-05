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ФИА сделала официальное заявление о расследовании в адрес своего президента бен Сулайема

ФИА сделала официальное заявление о расследовании в адрес своего президента бен Сулайема
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Международная автомобильная федерация подтвердила, что начинает проверку по фактам обвинений в адрес президента организации Мохаммеда бен Сулайема. Об этом сообщает на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) шеф автоспортивного отдела ВВС Эндрю Бенсон.

«ФИА подтверждает, что инспектор по контролю получил отчет с подробным описанием потенциальных обвинений в отношении некоторых членов её руководящих органов.

…Отдел по контролю ведёт оценку этих обвинений, как это принято в подобных случаях, чтобы обеспечить тщательное соблюдение надлежащей правовой процедуры», — цитирует заявление ФИА Бенсон.

В последние пару дней появились сообщения, что президент ФИА Мохаммед бен Сулайем лично вмешивался в судейские дела на прошлогоднем Гран-при Саудовской Аравии, а также пытался помешать организации гонки Формулы-1 в Лас-Вегасе.

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