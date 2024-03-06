Джордж Расселл отреагировал на слухи о переходе Ферстаппена в «Мерседес»

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл прокомментировал слухи о потенциальном переходе в команду трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Каждая команда хочет иметь лучших гонщиков. И в данный момент Макс – лучший гонщик на стартовой решётке. Если у какой-то команды появится шанс подписать Макса, она воспользуется ей на сто процентов.

Я думаю, что вопрос скорее в другой стороне, Макса и «Ред Булл», там многое происходит. Мы не знаем точно, что именно, но в конечном итоге это не наше дело. Однако это было бы интересно», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.

Ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что ожидает переговоров между Ферстаппеном и «Мерседесом».