Алонсо сказал, когда примет решение о продолжении карьеры

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо заявил, что примет решение о своём будущем в «Королевских гонках» в ближайшие недели.

«У меня нет контракта, но лучше быть в списках Формулы-1, чем в списках других чемпионатов. Завершение карьеры также возможно. Я определюсь с будущим в ближайшие недели. Для начала поговорю с собой и решу, хочу ли я жертвовать всем, чтобы быть на 100% готовым к Формуле-1. Решение буду принимать я», — приводит слова Алонсо издание AS.

Ранее стало известно, что после завершения текущего сезона семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес». Британский пилот перейдёт в команду «Феррари». По данным СМИ, одним из кандидатов на замену Хэмилтону в «Мерседесе» является Алонсо.