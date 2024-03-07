Ральф Шумахер: Макс Ферстаппен может покинуть «Ред Булл» по ходу сезона

Бывший пилот Формулы-1, ныне эксперт на немецком телеканале Sky Ральф Шумахер считает, что трёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен может досрочно, ещё до окончания сезона-2024 покинуть свою команду «Ред Булл» на фоне разногласий между его отцом Йосом и руководителем гоночного коллектива Кристианом Хорнером.

«Отношения Ферстаппенов с Хорнером уже не восстановить. Вот поэтому я допускаю любое развитие событий. Даже то, что Макс не досидит этот сезон до конца в «Ред Булл». Смены команд по ходу сезона происходили в Формуле-1 и раньше», — приводит слова Ральфа Шумахера F1 Insider.

Один из таких случаев был в семье Ральфа, с его старшим братом Михаэлем Шумахером, который в 1991 году перешёл из «Джордана» в «Бенеттон» после своей дебютной гонки в Спа.