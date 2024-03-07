Пилоты Ф-1 негативно отреагировали на ужесточение штрафов за обгон вне трассы

Приглашённые на пресс-конференцию ФИА накануне Гран-при Саудовской Аравии пилоты Формулы-1 негативно отреагировали на предстоящие изменения правил по ужесточению наказания за обгон соперника с выездом за пределы трассы.

Джордж Расселл («Мерседес»): «Я думаю, по телетрансляции трудно по-настоящему понять, насколько сложно пилотировать болид. Вы сидите так низко, что видите только верхние 15 сантиметров ваших шин. Машины едут в 70 миллиметрах от асфальта, а в конце прямой ещё ниже. И вот, нам нужно прочувствовать поребрик, а на некоторых трассах вообще нет ограничительных конструкций. Есть некоторые трассы, где проблемы с выездом стоят особо остро. Поэтому нужно просто найти способ решить эту проблему».

Лэнс Стролл («Астон Мартин»): «Думаю, это жестковато – сразу получать штраф за нарушение границ трассы. Пять это секунд или 10, мы всё равно изо всех сил пытаемся оставаться в пределах трассы. Думаю, проблема в самих трассах. Если изменить зоны вылета – уложить там гравий или траву – то нарушений может стать меньше».