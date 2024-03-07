На аукцион выставлена реплика таинственно потерянной Bugatti. За неё хотят почти $ 1 млн

На аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт 9 марта в Дубае, выставлена реплика автомобиля Bugatti Type 57SC Atlantic, также известного как La Voiture Noire — «Чёрная машина». Это точная копия Bugatti Type 57SC Atlantic La Voiture Noire, единственного в своём роде автомобиля, потерянного в годы Второй мировой войны и так до сих пор не найденного.

Реплика Bugatti Type 57SC Atlantic La Voiture Noire Фото: rmsothebys.com

Выставленный на продажу автомобиль создан в 1992 году на базе Type 57 Galibier 1935-го. Автором работы выступил инженер Эрик Кукс, обладающий большим опытом в работе с историческими Bugatti. Внешне построенный им автомобиль полностью повторяет La Voiture Noire, а его ожидаемая стоимость, по оценке экспертов RM Sotheby’s, $ 700-900 тыс.

Реплика Bugatti Type 57SC Atlantic La Voiture Noire Фото: rmsothebys.com

В Bugatti успели построить лишь четыре автомобиля Type 57SC Atlantic, эта машина считается самой дорогой в истории марки. Один из них был выкуплен за $ 30 млн и хранится в автомобильном музее Mullin, другая восстановлена после ДТП 1955 года и участвовала в Pebble Beach Concours d’Elegance 2010 года, а третья с 1988 года находится в коллекции Ральфа Лорена. Судьба четвёртой — La Voiture Noire — неизвестна.

Реплика Bugatti Type 57SC Atlantic La Voiture Noire Фото: rmsothebys.com

Отметим, что это уже не первый проект, посвящённый таинственно пропавшему автомобилю. Так, в 2019 году в Bugaati создали для неназванного клиента эксклюзивную версию La Voiture Noire на базе Chiron — её стоимость составила $ 19 млн.

Добавим, что на дубайский аукцион RM Sotheby’s также будут выставлены Aston Martin Valkyrie 2023 года, Ferrari 812 Competizione и редчайший Koenigsegg Agera RSR, построенный лишь в трёх экземплярах.