«Форд» засвидетельствовал свою поддержку «Ред Булл», заключив новую сделку

Компания «Форд» объявила о новом партнёрстве с «Ред Булл» на фоне слухов, что американцы ищут возможность расторгнуть контракт о сотрудничестве с австрийской командой и её моторным подразделением.

Накануне первой гонки сезона Академии Ф-1 «Форд» стал титульным партнёром программы «Ред Булл» в этой гоночной серии. В рамках этого партнёрства логотипы «Форд» появятся на гоночном комбинезоне и болиде MP Motorsport гонщицы Эмили де Хейс, которая входит в молодежную программу «Ред Булл».

«Компания Ford Performance работает над привлечением большего числа женщин в автоспорт. Это включает в себя спонсорскую поддержку гонщиц в различных соревнованиях. Наше новое партнёрство с программой Red Bull Ford Academy даёт нам возможность привлекать больше женщин в спорт на всех уровнях и должностях», — говорится в заявлении американской компании.

Ранее были сообщения, что «Форд» может разорвать сотрудничество с «Ред Булл» из-за скандала вокруг Кристиана Хорнера.