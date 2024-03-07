Пьер Гасли отреагировал на возросший темп «Альпин» в Джидде

Пилот «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал своё выступление в первых двух тренировках Гран-при Саудовской Аравии. В первой Пьер был 17-м, а во второй – девятым.

«Здорово вернуться в Джидду. Судя по темпу, кажется, что мы стали немного более конкурентоспособны, чем на прошлой неделе. Однако это только начало уикенда, и впереди ещё долгий путь. Ощущения от машины по-прежнему сложные. Есть некоторые ограничения, но в то же время присутствуют и положительные моменты, которые мы можем использовать в дальнейшем. Я сохраняю спокойствие. У нас хорошая база, и, безусловно, мы можем многое сделать, чтобы добиться большей производительности в рамках текущего пакета. С нетерпением жду завтрашнего дня», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альпин».