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Обвинительницу Хорнера отстранили из-за «обмана» и «неточности в показаниях» — RN365

Обвинительницу Хорнера отстранили из-за «обмана» и «неточности в показаниях» — RN365
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Стали известны детали решения «Ред Булл» временно отстранить от работы сотрудницу команды, которая ранее обвиняла Кристиана Хорнера в неподобающем поведении.

Ранее просто сообщалось, что сотрудница отстранена с сохранением заработной платы до завершения всех разбирательств. Однако, по данным RacingNews365, соответствующее решение базируется на «неточностях в показаниях» сотрудницы и, соответственно, «обмане» с её стороны.

Источник также отмечает, что уже скоро подойдёт к концу срок, в течение которого сотрудница может обжаловать итоги внутреннего расследования, инициированного концерном «Ред Булл». Считается, что в начале этой недели все стороны получили официальные бумаги с итогами расследования — начиная с этого момента есть пять дней, чтобы подать апелляцию.

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