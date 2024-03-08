ФИА представила обновлённую медаль за победу в гонке Формулы-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) по случаю 120-летия организации представила обновлённую медаль за победу в гонке Формулы-1. Помимо логотипа ФИА, отныне на медали присутствует автограф президента федерации Мохаммеда бен Сулайема.

Фото: ФИА

Фото: ФИА

Напомним, ранее сообщалось, что комитет по этике ФИА получил жалобу якобы на бен Сулайема – говорилось, что президент организации требовал от ответственных лиц отказать в сертификации трассы Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. Также сообщалось, что Мохаммед будто бы мог вмешаться в итоги Гран-при Саудовской Аравии прошлого года, чтобы отменить штраф испанскому пилоту британской команды «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. После этого ФИА сделала официальное заявление.