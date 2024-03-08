Источник: Карлос Сайнс доставлен в больницу и пропустит Гран-при Саудовской Аравии

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс не примет участия в Гран-при Саудовской Аравии. Об этом у себя в социальных сетях рассказал известный журналист Ибрагим аль-Зубайди.

Сообщается, что в настоящий момент Сайнс находится в больнице, где ему предстоит перенести операцию на аппендиксе.

Напомним, Карлос принимал участие в двух тренировках Гран-при Саудовской Аравии. В первой практике он показал шестой результат, а во второй был седьмым.

Сегодня, 8 марта, в Джидде состоятся третья свободная практика и квалификация. Начало заездов запланировано на 16:30 и 20:00 мск соответственно.

Ранее испанский гонщик поздравил женщин, и сотрудниц паддока в частности, с Международным женским днём.