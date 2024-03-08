В составе «Феррари» выступит новичок Формулы-1 впервые с 1972 года

Новичок Формулы-1 выступит в составе «Феррари» впервые с 1972 года. Последним таким гонщиком был Артуро Мерцарио. Его дебют состоялся на Гран-при Великобритании 1972 года. Мерцарио тогда квалифицировался на девятом месте, отстав на 1,5 секунды от своего товарища по команде Джеки Икса, который взял поул. В гонке Артуро финишировал шестым.

Напомним, сегодня, 8 марта, стало известно, что вместо Карлоса Сайнса в оставшейся части гоночного уикенда в Саудовской Аравии будет выступать резервный пилот «Скудерии» Оливер Берман. В пресс-службе «Феррари» сообщили, что у Сайнса был диагностирован аппендицит и ему потребуется операция.

Таким образом, Оливер не примет дальнейшего участия в гоночном уикенде в Джидде в рамках Формулы-2.