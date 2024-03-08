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Ральф Шумахер – о Хорнере: я его понимаю, он хочет спасти свою шкуру

Ральф Шумахер – о Хорнере: я его понимаю, он хочет спасти свою шкуру
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт на телевидении Ральф Шумахер дал комментарий по поводу недавнего расследования в отношении руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера. Босса гоночного коллектива обвиняли в неподобающем поведении к одной из сотрудниц. Впоследствии он был оправдан.

«До сих пор не слышал от него извинений. Думаю, он будет стремиться этого избегать. Сейчас он строит из себя жертву. Он говорит, что СМИ виноваты в том, что возникла вся эта суматоха. Это действительно странно! Но я его понимаю. Он хочет спасти свою шкуру. Да, это всё слухи, но они распространяются, и что-то в них есть. Он мог бы решить эту проблему. Он мог бы уйти в отставку. Это было бы проще всего», — приводит слова Шумахера Motorsport-Total со ссылкой на Sky Sport Germany.

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