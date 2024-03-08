Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о новой информационной системе на руле машин, которую тестирует Международная автомобильная федерация в сезоне-2024. Речь о системе, которая выводит на руль новые данные, информируя гонщика об отрывах от впереди и позадиидущих машин.

Но эта система не помогла Льюису Хэмилтону избежать опасной ситуации во второй тренировке на Гран-при Саудовской Аравии, где он ненамеренно заблокировал пилота «Уильямса» Логана Сарджента. Хэмилтон получил предупреждение, а «Мерседес» — денежный штраф.

«В Джидде всегда трудно. Вы не можете видеть всё. Именно поэтому это одна из лучших трасс для пилотирования.

В начале этого года ФИА внедрила кое-что на нашем руле, чтобы информировать нас о положении соперников впереди и сзади, а также интервалы между ними. Так гораздо удобнее. Но дело в том, что если на медленном круге позади вас быстрая машина, то можно и не заметить её. Это и произошло с Льюисом и Сарджентом», — приводит слова Расселла PlanetF1.