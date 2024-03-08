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Марко не исключает своего отстранения в «Ред Булл»

Марко не исключает своего отстранения в «Ред Булл»
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Советник«Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что не исключает своего отстранения из австрийской команды.

В ответ на просьбу прокомментировать слухи о том, что он будет отстранен командой, и не будет присутствовать на Гран-при Австралии, Марко ответил:

«Трудно сказать, но в конечном счете только я решаю что мне делать, а что нет. Но теоретически такая возможность существует. Это очень сложный вопрос. Опять же, мы хотим мира в команде. Этот сезон становится достаточно трудным, в нем 24 гонки, нужно сосредоточиться на них», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.

Ранее стало известно об отстранении сотрудницы, которая обвиняла руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера в ненадлежащем поведении.

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