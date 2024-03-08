Ральф Шумахер дал негативный прогноз для «Ред Булл» из-за скандала с Хорнером

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт на телевидении Ральф Шумахер поделился мнением о сложностях, с которыми может столкнуться «Ред Булл» из-за скандальной истории с руководителем команды Кристианом Хорнером. Ранее в отношении него проводилась внутренняя проверка. Босса команды обвиняли в неподобающем поведении к одной из сотрудниц. Позже Кристиана оправдали.

«Тото Вольф наблюдает за всем этим и делает это с большим удовольствием. В этой ситуации он может оказаться победителем. Сам я смотрю на это так: если Кристиан Хорнер будет изо всех сил держаться за своё место, то нанесёт ущерб «Ред Булл». И в итоге позаботится о том, чтобы Макс Ферстаппен покинул команду», — приводит слова Шумахера Motorsport-Total со ссылкой на Sky Sport Germany.