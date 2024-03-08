«Мы не можем от этого избавиться». Хэмилтон — о дельфинировании в квалификации в Джидде

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после квалификации Гран-при Саудовской Аравии (8-е место) рассказал, что его машина, как и в прошлые годы, подвержена сильному дельфинированию.

«Это было похоже на то, с чем мы сталкивались в предыдущие годы. В этой машине многое стало лучше, но нам сильно мешает дельфинирование. На практике это проявлялось в шестом, седьмом, восьмом, девятом и десятом поворотах. Мы внесли некоторые изменения в настройки, и сегодня утром машина ехала намного лучше. Я снова обрёл уверенность в ней. Но когда началась квалификация, она снова исчезла.

Мы пробовали все изменения в настройках. Мы не можем от этого избавиться. Это трудно объяснить. В Бахрейне у нас было дельфинирование, но далеко не такое сильное, как здесь. Мы должны это исправить. Это происходит три года подряд. Мы должны справиться с этим.

Джордж проделал отличную работу. Ему намного комфортнее в машине, я бы сказал, как и в прошлые годы. Но мы не отчаиваемся и продолжаем работать», — заявил Хэмилтон в интервью после окончания квалификации.