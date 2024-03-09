«Его уход станет большой потерей для них». Тото Вольф — о Хельмуте Марко

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал сообщения о возможном уходе Хельмута Марко из «Ред Булл».

«Если Хельмут покинет «Ред Булл», это станет большой потерей и для всей компании, и для их гоночной команды. Он был и есть нашим главным соперником, но он истинный гонщик.

Переход Макса? У нас есть свободное место, в 2025 и 2026 годах, но он будет там, где есть самая быстрая машина. Сейчас самая быстрая машина у «Ред Булл». Мы общаемся уже 10 лет, у меня хорошие отношения и с ним, и его отцом Йосом. Но это не значит, что наши профессиональные взаимоотношения изменятся в ближайшее время», – приводит слова Тото Вольфа издание RacingNews365.

Ранее появились сообщения, что «Ред Булл» начал расследование в отношении Хельмута Марко. Он подозревается в распространении персональных данных и материалов дела Кристиана Хорнера. Марко может не поехать с командой на Гран-при Австралии. Советник «Ред Булл» по автоспорту намерен обсудить своё будущее в гоночной команде со своим начальником Оливером Минцлаффом.