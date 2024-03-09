AutoMoto: Эдриан Ньюи договорился с «Феррари» о переходе

Глава технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи принципиально договорился о переходе с «Феррари», утверждает итальянский портал AutoMoto со ссылкой на информацию из паддока Гран-при Саудовской Аравии.

По данным журналистов, Ньюи и «Феррари» достигли согласия о грядущем переходе на фоне скандала внутри «Ред Булл». Если британский инженер действительно принял такое решение, то он должен завершить работу в австрийском коллективе в ближайшее время, чтобы после вынужденного отпуска «по уходу за садом» успеть принять участие в создании болида «Феррари» на 2026 год, когда в силу вступит новый технический регламент Формулы-1.

Ранее портал Auto Motor und Sport сообщил, что глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер якобы считает, что австрийская команда будет способна побеждать даже без Ньюи и трёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.