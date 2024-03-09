La Gazzetta dello Sport: «Феррари» собирается переманить технический персонал «Ред Булл»

«Феррари» хочет воспользоваться разбирательствами в «Ред Булл» и переманить ключевых инженеров. Это будут не руководители, а технические специалисты с должностей ниже. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

В австрийской гоночной команде неспокойно в связи с обвинениями её руководителя Кристиана Хоронера в неподобающем поведении. Это играет на руку главе «Феррари» Фредерику Вассёру, который работает над развитием технической команды с того момента, как занял свой пост.

В данном случае речь идёт о технических специалистах, занимающих должности чуть ниже Эдриана Ньюи — главного технического директора команды — и Пьера Ваше, технического директора. Не секрет, что Вассёр хотел бы переманить и Ваше, но в его контракте прописан очень длинный срок так называемого «отпуска по уходу за садом» (Ваше не сможет приступить к своим обязанностям в новой команде определённое время после увольнения). Директор «Феррари» заинтересован в быстром заключении соглашений, чтобы инженеры могли бы быстрее приступить к работе над автомобилем 2026 года.

Другие СМИ ранее сообщали, что глава технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи в принципе договорился о переходе с «Феррари».