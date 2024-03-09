Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Карлос Сайнс появился на Гран-при Саудовской Аравии через сутки после операции

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс-младший появился в числе зрителей предстоящей гонки Гран-при Саудовской Аравии, которая состоится сегодня, 9 марта.

Напомним, вчера, 8 марта, стало известно, что Сайнс был госпитализирован с приступом аппендицита и перенёс операцию. До конца гоночного уикенда испанца заменит резервный пилот «Феррари», 18-летний британец Оливер Берман.

Фото: Ferrari F1

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Стартовая решётка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Шарль Леклер («Феррари»).

3. Серхио Перес («Ред Булл»).

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

5. Оскар Пиастри («Макларен»).

6. Ландо Норрис («Макларен»).

7. Джордж Расселл («Мерседес»).

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

9. Юки Цунода («РБ»).

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

11. Оливер Берман («Феррари»)

12. Александер Албон («Уильямс»).

13. Кевин Магнуссен («Хаас»).

14. Даниэль Риккардо («РБ»).

15. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

16. Валттери Боттас («Кик-Заубер»)

17. Эстебан Окон («Альпин»).

18. Пьер Гасли («Альпин»).

19. Логан Сарджент («Уильямс»).

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).