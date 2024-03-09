Култхард: мысленно Хэмилтон уже в «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард считает, что семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, готовящийся по окончании сезона перейти в «Феррари», уже настроился на работу в итальянской команде.

Напомним, Хэмилтон показал только восьмое время по итогам квалификации Гран-при Саудовской Аравии. Его напарник Джордж Расселл стал седьмым.

«Его просто не устраивает эта машина. Можно сказать, что Джордж лидирует по времени круга прямо сейчас. И можно сказать, что Льюис не в ударе. Хотя мы знаем, что, если у него появится возможность проявить себя, он ей воспользуется. Но прямо сейчас кажется, что он отвлёкся на «Феррари»… Мысленно он уже там», — сказал Култхард в эфире Channel 4.