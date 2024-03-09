Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Култхард: мысленно Хэмилтон уже в «Феррари»

Култхард: мысленно Хэмилтон уже в «Феррари»
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард считает, что семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, готовящийся по окончании сезона перейти в «Феррари», уже настроился на работу в итальянской команде.

Напомним, Хэмилтон показал только восьмое время по итогам квалификации Гран-при Саудовской Аравии. Его напарник Джордж Расселл стал седьмым.

«Его просто не устраивает эта машина. Можно сказать, что Джордж лидирует по времени круга прямо сейчас. И можно сказать, что Льюис не в ударе. Хотя мы знаем, что, если у него появится возможность проявить себя, он ей воспользуется. Но прямо сейчас кажется, что он отвлёкся на «Феррари»… Мысленно он уже там», — сказал Култхард в эфире Channel 4.

Материалы по теме
Тото Вольф недоволен квалификацией в Саудовской Аравии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android