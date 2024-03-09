Тото Вольф недоволен квалификацией в Саудовской Аравии

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что был раздосадован результатами прошедшей квалификации перед стартом Гран-при Саудовской Аравии.

«Это была очень неприятная квалификационная сессия! У нас быстрая, но крайне нестабильная машина. У пилотов проблемы с тем, чтобы выжимать из машины скорость на протяжении всего круга. Джордж был на пути к хорошему завершению и мог бороться за место во втором ряду стартовой решётки. К сожалению, он потерял контроль над задней частью машины. Льюис же так и не получил той отдачи от болида, которую он хотел, он просто не мог ехать быстрее» — приводит слова Вольфа издание F1i.com

8 марта на трассе в Джидде прошла квалификация перед вторым этапом сезона-2024 Формулы-1 в Саудовской Аравии. Лучший результат показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторую позицию занял Шарль Леклер из «Феррари, а третьим стал Серхио Перес («Ред Булл»). Пилоты «Мерседеса» не попали в первую пятёрку: Расселл стал седьмым, а Хэмилтон — восьмым.